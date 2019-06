Calciomercato Lazio: Tare apre al Milan di Maldini

Igli Tare è il Direttore sportivo oramai da tanti anni. Il suo apporto al club biancoceleste del presidente Claudio Lotito è stato importante proprio perchè è spesso riuscito a regalare ai tifosi acquisti veramente azzeccati. Ora però i destini del patron e del Diesse potrebbero essere destinati ad andare in direzioni differenti.

L’albanese, infatti, è stato accostato al Milan per un ruolo dirigenziale che all’ex attaccante sembra fare decisamente gola. Proprio il diretto interessato, interrogato sui rumors che lo riguardano, ha spiegato: “Cercato dal Milan? Fa parte del nostro lavoro, dobbiamo essere equilibrati. Sono cose positive. Bisogna sapere come gestirle bene. Ciò che conta è che sono in un grande club e in un ambiente molto familiare, è importante per avere risultati positivi“.

Tare ha anche aggiunto: “Non posso prevedere il futuro. Ciò che ora è importante è il momento attuale, essere felici e stare bene. Per riuscire nel mio campo è necessario avere il giusto entusiasmo ed essere circondato da un ambiente positivo. Questa è una delle cose principali che poi porta al successo. Per quanto riguarda il futuro, non posso prevederlo, perché lo chiamo Lazio, un grande club. Però sono un professionista, tutto può succedere nel nostro mondo“.