Calciomercato Fiorentina: Commisso nuovo proprietario con grandi obiettivi

Cosa sarà della Fiorentina? La famiglia Della Valle ha praticamente ceduto la società a Rocco Commisso per la cifra di 170 milioni di euro e quest’ultimo è pronto a cimentarsi con il ‘giocattolo’ viola che in questa stagione ha rischiato addirittura la retrocessione. Secondo i ben informati il closing sarebbe cosa fatta (tanto che si attende solamente l’ufficialità) tanto che qualcuno ha già iniziato a parlare di futuro e di quello che potrà fare il nuovo proprietario della squadra toscana.

Rocco Femia, ex sindaco di Marina di Gioiosa e cugino di Rocco Commisso, il magnate italo-americano che sta trattando l’acquisto della Fiorentina, ha parlato attraverso i canali di “FirenzeViola.it” dicendo: “Finché non c’è l’ufficialità non possiamo festeggiare e non voglio dire molto, ma sono contento che mio cugino abbia avuto questa possibilità e spero vivamente che tutto vada per il meglio“.

Sempre Femia ha aggiunto: “Rocco è partito da un piccolo paese della Calabria e ha costruito un impero: ha già dimostrato nella sua vita che quando prende un impegno lo porta a termine. Sarà così anche con la Fiorentina e voglio dire ai tifosi che possono stare tranquilli, l’ambizione di Rocco è grande e porterà la squadra viola a grandi risultati. La sua passione per il calcio inoltre è nota a tutti quanti: non deluderà nessuno. È una grande persona“. Attenzione però al primo segnale negativo, visto che la Juventus avrebbe trovato l’accordo con Federico Chiesa per il suo trasferimento alla Continassa.