Calciomercato Lazio: Luis Alberto pronto a rinnovare

Il trequartista della Lazio, Luis Alberto, ha vissuto una stagione decisamente complicata che però è terminata con la grande soddisfazione della vittoria finale in Coppa Italia. Il giocatore, con un contratto in scadenza a Giugno 2022, potrebbe essere pronto a sedere al tavolo della trattativa con la dirigenza biancoceleste per parlare di futuro.

Il classe 1992 di San José del Valle, da spagnolo guarda anche in direzione della Liga dove durante la prossima sessione estiva potrebbero cambiare davvero molte cose. Lo spagnolo valuta la situazione, come detto, in attesa di una chiamata da parte del Direttore sportivo Igli Tare e del suo procuratore.

Proprio il calciatore della nazionale spagnola, soffermandosi su quanto potrebbe accadere prossimamente a livello contrattualistico ha sottolineato: “Quale futuro per Luis Alberto? Vedremo a luglio“. Il giocatore ha anche voluto fare una chiosa sulla vittoria proprio della coppa nazionale: “Abbiamo avuto merito doppio perché la Juve in Italia vince tutto e noi gli abbiamo tolto due trofei negli ultimi due anni. La Juve è fortissima ma siamo riusciti a strappargli la Supercoppa in finale lo scorso anno“.