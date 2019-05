Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic seguito in Premier League

La Lazio ha un giocatore in particolare che interessa a molti. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic che dopo una stagione in crescita ha nuovamente attirato le attenzioni di alcuni top club europei. Il centrocampista serbo vuole onorare il contratto con il presidente Claudio Lotito, ma proprio quest’ultimo in caso di offerta importante sarebbe pronto a lasciare partire il suo top player.

Intanto ad elogiare le qualità di Milinkovic-Savic è intervenuto anche il suo compagno di squadra Lucas Leiva che in una intervista ha tenuto a sottolineare: “Sergej ha tutto ciò che serve ad un giocatore: il fisico, la qualità, la corsa. Palla alta o bassa, per lui non fa differenza. Quando sei giovane puoi attraversare dei momenti difficili, io penso stia facendo una buona stagione“.

Il sudamericano parlando del serbo ha anche aggiunto: “L’anno scorso ha segnato 12 volte in campionato, quest’anno tutti s’aspettavano che facesse di più. Continuo a pensare che possa diventare uno dei giocatori più forti del mondo“. La scorsa estate si diceva che il centrocampista avesse una valutazione sopra i 120 milioni, ora la cifra è scesa, ma rimane di tutto rispetto.