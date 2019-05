Calciomercato Lazio: Immobile non vuole lasciare i biancocelesti

La Lazio ha raggiunto la finale di Coppa Italia a scapito del Milan e dopo pochi giorni, vincendo in casa della Sampdoria, ha rimesso in discussione la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sicuramente la squadra guidata in panchina da Simone Inzaghi sta dimostrando di essere tra le più in forma del campionato.

Roma, Milan, Torino e Atalanta (quest’ultima sarà avversaria dei biancocelesti in campionato nel fine settimana), dovranno dunque fare i conti con gli “Aquilotti”. Nel frattempo il matrimonio tra la società e l’attaccante Ciro Immobile continuerà. Qualcuno aveva messo in discussione il futuro del calciatore, ma il suo procuratore ha chiarito che per l’ex Torino e Borussia Dortmund il futuro sarà ancora a Formello.

Alessandro Moggi, agente di Immobile, ha rivelato: “Ciro ha un contratto lungo con la Lazio e non credo ci sia la volontà di lasciare la Lazio, così come la Lazio non ha intenzione di vendere Immobile. Ad esempio, a gennaio, Lotito ha ricevuto una importante richiesta dalla Cina ma l’ha rifiutata pur di tenere Ciro a Roma. Poi sapete meglio di me che il mercato non dorme mai e staremo a vedere ma, ad oggi, mi sento di dire che Immobile resterà dov’è“.