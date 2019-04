Calciomercato Lazio: Correa interessa al Napoli

La Lazio di Simone Inzaghi ha perso la sfida valida per il quarto posto in campionato contro il Milan in un sabato sera che era iniziato decisamente con il piede giusto. Il merito era stato di Joaquin Correa che aveva messo a ferro e fuoco la retroguardia rossonera. Peccato poi per l’infortunio che lo ha messo fuori gioco e che ha impedito ai biancocelesti di portare a casa un risultato importante.

Proprio le qualità del calciatore avrebbero spinto il Napoli ad alzare l’attenzione su di lui in vista della prossima sessione di calciomercato. Il presidente dei campani, Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di calciatori che possano essere giusti per gli schemi tattici di Carlo Ancelotti, e Correa farebbe proprio al caso dell’esperto allenatore italiano.

Guillermo Giacomazzi, ex giocatore del Lecce ed attualmente membro dell’entourage che segue gli interessi proprio di Correa, ha rivelato: “Che ci sia una squadra come il Napoli dietro di lui è ottimo perché è un club importante. Indiscrezioni non ce ne sono, le gare da giocare sono tante, è presto per parlare di mercato“. L’attaccante argentino, con precedenti alla Sampdoria e al Siviglia, ha un contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2023.