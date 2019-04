Calciomercato Fiorentina: Chiesa potrebbe restare ancora

Il nome di Federico Chiesa è sempre in mezzo alle notizie di mercato. L’attaccante, dopo una stagione non certo entusiasmante con la maglia della Fiorentina, starebbe pensando molto concretamente a un futuro lontano dalla Toscana. Il giocatore, che nelle ultime settimane ha subito una chiara involuzione, deve cambiare aria.

Gabriel Omar Batistuta, grande ex della formazione viola, ha parlato proprio dell’attaccante dei “Gigliati” provando a dare un suggerimento tutto personale: “Io sono rimasto in viola per dieci anni ma sarei potuto andare ovunque. Ogni giocatore deve faro ciò che reputa meglio della sua carriera; io ho seguito il mio sentimento. A volte è meglio stare dove sei e dove ti senti a casa piuttosto che andare a vincere qualcosa da qualche altre parte dove però non stai bene“.

La Juventus vorrebbe assicurarsi il calciatore, ma bisognerà capire cosa vorrà la società toscana. Se la famiglia Della Valle non garantirà un futuro importante allora il destino di Chiesa sarà altrove. L’attuale Fiorentina non ha alcuna garanzia di riuscita tanto che anche altri giocatori, tra i migliori della rosa viola, si stanno guardando attorno pronti per accettare proposte importanti. Chiesa potrebbe rimanere una ulteriore stagione, ma per dire addio tra dodici mesi.