Milan: Reina vuole giocare ma è al servizio della squadra

I tre punti conquistati dal Milan contro la Lazio hanno restituito convinzione e serenità al gruppo di Gennaro Gattuso. La squadra ha risposto al meglio riuscendo a sfruttare l’occasione avuta e maturando così la convinzione di poter arrivare alla fine del campionato con un importantissimo piazzamento.

Pepe Reina, vice di Gigio Donnarumma, gioca poco, ma nello spogliatoio ha un ruolo fondamentale. L’ex numero uno del Napoli ha preso la parola per evidenziare: “Sono tre punti pesanti, contro un avversario diretto per la Champions, che ci permettono di difendere il quarto posto. Speriamo ci possa dare la spinta per affrontare queste sei finali. Il Milan lo merita, il carattere non ci manca e la squadra ci ha creduto fino all’ultimo“.

Lo spagnolo ha anche aggiunto: “Siamo i favoriti per la Champions? In questo momento sì perché siamo quarti ma nella volata a 4-5 squadre è davvero tutto aperto. Non dobbiamo mollare di una virgola. Tutti vogliono giocare, dobbiamo renderci protagonisti quando chiamati in causa e dare il nostro contributo. Il mio umile lavoro è far crescere Gigio, che è già più uomo e portiere“.