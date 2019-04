Calciomercato Fiorentina: Semplici-Montella per la panchina

La clamorosa conclusione del matrimonio tra Stefano Pioli e la Fiorentina ha lasciato tutti di stucco tanto che ormai si pensava che le parti avessero deciso di salutarsi solo al termine della stagione, ma le strade dell’allenatore e del club si sono divise oggi. Sulla panchina toscana si è seduto temporaneamente Emiliano Bigica, promosso dalla Primavera, ma la società “Gigliata” sta già facendo i casting per colui che sarà il prossimo allenatore della formazione viola.

Tra i possibili successori di Pioli ci sarebbe Leonardo Semplici, attualmente alla guida della SPAL, che conosce particolarmente bene l’ambiente gigliato. L’allenatore degli estensi però non vuole sentire parlare di mercato in una fase delicata della stagione nella quale si deciderà il futuro del club ferrarese.

L’altro nome sulla lista della dirigenza viola sarebbe, a sorpresa, quello di un ex, Vincenzo Montella. Il tecnico ha rivelato: “Fiorentina? Non parlo da ex ma da professionista. Mi fa piacere che il mio nome sia accostato perché mi tornano in mente quei tre anni meravigliosi. Finì male, con malintesi che però per fortuna ho avuto modo di chiarire, finché sono stato sotto contratto mi sono comportato sempre bene con la Fiorentina. Ci furono equivoci“.