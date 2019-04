Calciomercato Lazio: Wesley piace ai biancocelesti

La Lazio del futuro avrà in rosa altri grandi campioni, giocatori fondamentali per cercare di essere ai vertici del calcio italiano, cosa che significherebbe arrivare alla qualificazione alla Champions League. L’obiettivo del presidente Claudio Lotito, ma anche del tecnico Simone Inzaghi, è sempre quello e anche in quest’annata la speranza è di arrivare tra le prime quattro.

Se la formazione capitolina dovesse riuscire nell’impresa già in questa stagione allora dal mercato estivo potrebbero arrivare giocatori sicuramente di qualità. Tra quelli che i rumors accostano a Formello c’è anche il nome di Wesley Moraes, attualmente in forza al Bruges, ma consapevole che il suo futuro sarà lontano dal campionato belga.

Lo stesso attaccante brasiliano classe 1996, che con la sua attuale squadra ha collezionato 84 presenze segnando 26 reti, ha raccontato: “Ho letto il nome di tante squadre. Ovviamente è completamente diverso andare in Cina che in un altro paese europeo. Sul mio futuro non so cosa voglio, non voglio escludere nulla. So che una volta ho detto che voglio andare in Inghilterra e si è aperto un caso. Ho sempre seguito da vicino la Premier League, ma sono certamente aperto anche ad altre cose“.