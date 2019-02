Udinese: Stryger Larsen soddisfatto dopo la Fiorentina

L’Udinese non è certo la squadra migliore che sia passata dal Friuli in questi ultimi anni, con risultati decisamente deludenti che tengono i bianconeri in una posizione di classifica decisamente pericolosa. Ora gli uomini di Davide Nicola, superato il match con la Fiorentina che poteva nascondere insidie extra calcistiche, devono guardare avanti.

Jens Stryger Larsen, esterno destro dell’Udinese, che ha segnato il gol del momentaneo vantaggio dell’Udinese, ha fatto alcune considerazioni dicendo: “La Fiorentina è una squadra forte e ha dei giocatori con una statura e una fisicità maggiori delle nostre. Importante era chiudere la porta e dietro non mi sembra che abbiamo concesso molte occasioni da gol“.

Il giocatore ha anche aggiunto un pensiero sulla sua segnatura personale: “Contento del mio gol? Sì, ma io sono contento per il gol per la mia squadra. Ripeto, un punto con la Fiorentina va bene. Nella partita con la Sampdoria avevamo giocato bene solo venticinque minuti nel primo tempo, con i viola è andata meglio: abbiamo giocato col cuore e con i nostri colori“.