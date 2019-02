Udinese: Okaka approdato in Friuli con molta facilità

Il calciomercato di riparazione del mese di Gennaio si è concluso rapidamente, ma questo non ha inciso sul lavoro di rafforzamento dell’Udinese che ha riportato in Italia un attaccante ormai nel pieno della maturità come Stefano Okaka. Il centravanti ha dimostrato di avere fame di successi e di gol e che quello segnato all’esordio è solo il principio.

Okaka vuole lasciare il segno e per farlo sarà importante che lui possa raggiungere una importante media realizzativa. Nel frattempo il suo procuratore, Carlo Okaka, che è anche il fratello dell’attaccante ha spiegato: “Partiamo dal presupposto che questa squadra non merita assolutamente l’attuale posizione in classifica“.

Il procuratore ha aggiunto: “L’Udinese può fare molto di più e stare in alto. Ha giocatori importanti, ma, per varie ragioni, non riesce ad ingranare. La trattativa? Sicuramente ha influito la conoscenza di Daniele Pradé. Trovare un’intesa è stato semplice. Ora Stefano sta bene, si sente a suo agio. Potrà crescere insieme al resto della squadra“.