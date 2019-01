Calciomercato Lazio: Immobile strizza l'occhiolino al Napoli

Calciomercato Lazio: per Milinkovic-Savic rifiutati 160 milioni - Calcioline

calcioline.com

La Lazio è una società molto attenta ai movimenti di mercato, attenta anche per quel che riguarda le cessioni. Una in particolare è nei pensieri del presidente Claudio Lotito che non vuole cedere troppo facilmente il suo giocatore più forte, il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Per il calc...