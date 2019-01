Calciomercato Lazio: Zappacosta possibile colpo invernale

La Lazio sta cercando di aggiustare l’attuale rosa e per farlo serviranno acquisti mirati. Tra i nomi che la dirigenza biancoceleste segue c’è un nome che al calcio italiano non è certo nuovo come quello dell’esterno difensivo Davide Zappacosta che dall’arrivo di Maurizio Sarri al Chelsea ha perso il suo posto da titolare.

Il Direttore sportivo dei capitolini, Igli Tare, che di mercato ha parlato solo parzialmente, ha sottolineato: “Vogliamo raggiungere gli obiettivi, sono fondamentali per la nostra crescita. Mi riferisco alla Champions. Ci giriamo intorno da anni, questa può essere la stagione giusta. Dipende anche da altri fattori“.

Il dirigente laziale ha anche aggiunto: “Il mercato di gennaio? In questi giorni ho incontrato tanti colleghi e persone importanti per la nostra situazione, sarà un mercato più di uscita che di entrata“. Zappacosta è l’obiettivo per la corsia esterna e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. L’arrivo di Zappacosta però imporrà prima le cessioni di Patric, Basta e Caceres.