Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic può diventare un problema

In casa Lazio si valutano una serie di situazioni, tra queste anche quella riguardante il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. In questa stagione il giocatore sembra essere più un problema che altro tanto che qualcuno inizia a dubitare del talento ammirato un anno fa e sparito misteriosamente.

Qualcuno dice che il giocatore sta attraversando un momento difficile per colpa del mondiale di Russia che non ha permesso al ragazzo di riposarsi nel modo più appropriato, oltre ad un contraccolpo psicologico subito con delle prestazioni incolori e l’eliminazione della sua Nazionale nella prima fase del torneo.

Il presidente Claudio Lotito, parlando proprio di Milinkovic-Savic, ma anche di un altro grande assente come Luis Alberto, ha dichiarato: “Possibili cessioni? In estate abbiamo avuto offerte importanti che nessun presidente al mondo avrebbe rifiutato. Ci sono persone come Peruzzi che lavorano per questo. Ognuno di noi vive in maniera diversa le pressioni. Può capitare che ci siano dei momenti di flessione, ma sappiamo che Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono due grandi giocatori e siamo convinti che torneranno nella migliore condizione“.