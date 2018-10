Calciomercato Udinese: Lasagna oggetto dell'interesse del Napoli

In casa Udinese si pensa alla ripresa del campionato con grande attenzione alla sfida che domani sera ravviverà lo stadio “Friuli”. In casa dei bianconeri allenati da Velazquez, infatti, arriverà il temibile Napoli targato Carlo Ancelotti che non vorrà perdere altro terreno dalla capolista Juventus.

E proprio il club partenopeo, come rivelato dal presidente dell’Udinese, in estate aveva tentato di assicurarsi l’attaccante Kevin Lasagna, che oggi può essere felice per la convocazione in Nazionale. Il numero uno dei friulani, Franco Soldati, ha spiegato: “Lasagna? Piaceva al Napoli e non solo, ma non abbiamo voluto cederlo“.

Il presidente dell’Udinese ha anche aggiunto: “Probabilmente avremmo meritato qualche punto in più, penso soprattutto a quelli col Bologna. Velazquez ha dato une bella intelaiatura alla squadra, l’ha sempre messa bene in campo, ha dato un’identità ai ragazzi, si è ben inserito, il pubblico anche ci è molto vicino, coi giocatori che abbiamo e che abbiamo acquisito in estate stiamo cercando di creare un’altra Udinese tipo quella dell’era Spalletti. Su Lasagna? In estate ha ricevute varie offerte da squadre interessanti, c’era il Napoli, la Fiorentina e tante altre, ma era uno dei perni su cui Gino Pozzo voleva imperniare la nuova Udinese, quindi la società ha deciso di non venderlo“.