Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic ha rinnovato senza clausole

Calciomercato Parma: Dimarco farà ritorno all'Inter - Calcioline

calcioline.com

Federico Dimarco, giocatore di proprietà dell’Inter che in estate è stato ceduto in prestito al Parma, ha avuto la sua vendetta nella sfida incrociata di “San Siro” dove proprio lui, con una staffilata dalla distanza, ha decretato la sconfitta della squadra che ne detiene la proprietà del c...