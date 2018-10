Calciomercato Fiorentina: Chiesa via per 100 milioni di euro

La Fiorentina sta cercando di convincere l’attaccante Federico Chiesa a non pensare troppo al futuro, un futuro che, effettivamente, potrebbe spingerlo molto lontano dalla formazione toscana. Del ragazzo in questi giorni si parla soprattutto per la mancanza di tutela in occasione della sfida di campionato contro l’Atalanta.

Il Direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, infatti, ha preso la parola per sottolineare: “Giù le mani da Federico e dalla Fiorentina. Sono rimasto stupito di quanto visto e sentito dai dirigenti dell’Atalanta domenica a fine partita. Asserire che la Fiorentina abbia ‘preparato’ la gara con l’Atalanta è qualcosa sgradevole e che fa rabbia, senza considerare poi quel che subisce Chiesa in ogni partita“.

Il dirigente viola ha aggiunto: “Lui è un grande talento, fa del dribbling la sua miglior dote, ogni domenica corre tantissimo e se viene toccato dalla mano dal difensore e l’arbitro vede anche un tocco impercettibile come il polpastrello di Vitor Hugo contro l’Inter può concedere il rigore. La direzione di Valeri è stata a mio avviso ineccepibile, un episodio non può andare a condannare la prestazione di un arbitro che ha visto la mano sulla schiena di un giocatore in frenata“. Per Chiesa, comunque, si prepara l’addio, addio che con ogni probabilità arriverà a Giugno prossimo, addio che dovrebbe portare nelle casse “Gigliate” una cifra vicina ai 100 milioni di euro. La società più vicina? Al momento appare la solita Juventus.