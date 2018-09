Lazio: Wallace soddisfatto del suo impiego

Uno dei protagonisti della sfida tra Lazio e Genoa, che ha visto il successo finale dei biancocelesti per 4-1, è stato sicuramente il difensore Wallace Fortuna. Il calciatore ha espresso alcune considerazioni: “Quando riusciamo a svolgere una buona partita, acquisiamo più fiducia nei nostri mezzi grazie anche al supporto dei nostri tifosi“.

Il giocatore ha poi proseguito dicendo: “Il mister con una vittoria in più in tasca è contento perché riusciremo a lavorare con più tranquillità, sappiamo di essere in un buon momento. Abbiamo riversato sul campo quello che avevamo provato nel corso della settimana vincendo tra le mura di casa, dobbiamo dare continuità ai risultati perché ci attende una gara molto difficile in trasferta ad Udine“.

Wallace ha concluso dicendo: “In Serie A si affrontano solo calciatori forti che vantano ottime qualità: anche stavolta abbiamo sfidato giocatori importanti, ma in difesa abbiamo gestito bene gli avversari per tutta la durata della gara. Non giocavo da tanto tempo a sinistra nel reparto difensivo a tre e mi piace essere schierato in questo ruolo“.