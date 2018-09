Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic vicino al rinnovo

Lo sanno tutti che il futuro di Sergej Milinkovic-Savic non sarà legato a quello della Lazio, ma il centrocampista, nonostante le tante proposte di cambiare aria, ha deciso di continuare ad indossare la maglia della formazione romana anche in questa stagione.

Proprio il calciatore serbo al termine di Lazio-Genoa ha dichiarato: “Mi mancava un po’ il gol per la fiducia nei miei mezzi, ma sapevo che sarebbe arrivato prima o poi. Non ho forzato la ricerca della rete e ho sempre dato il massimo anche in allenamento. Oggi sono riuscito a siglare la prima marcatura stagionale e ho più fiducia in vista dei prossimi match. Il gol realizzato dopo pochi minuti ci ha aiutati molto, poi abbiamo pensato solo a gestire la sfida e a chiuderla. La squadra ha giocato molto bene e stiamo tornando ai livelli dell’anno scorso“.

Milinkovic-Savic ha anche aggiunto: “Mercato? Sono rimasto qui a Roma. Potevo andare via, è vero, ma sono ancora nella capitale e la mia testa è solo per la Lazio, voglio dare ancora il massimo per i colori biancocelesti. Prima di disputare il derby, dovremo affrontare l’Udinese, dobbiamo continuare a ragionare gara dopo gara“.