Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic e Immobile verso il rinnovo

In casa Lazio ci sono tante situazioni sospese, tra queste i rinnovi contrattuali di alcuni dei migliori calciatori della rosa biancoceleste. Nel mirino c’è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe firmare il prolungamento a breve e, come è ormai noto, per il calciatore serbo non dovrebbe esistere nessuna clausola rescissoria.

Oltre al centrocampista potrebbero esserci novità positive anche per l’attaccante Ciro Immobile. I due sembrano molto vicini alla fumata bianca anche se per il calciatore serbo il futuro dovrebbe essere lontano da Formello. Per Milinkovic-Savic, infatti, sembra prossimo il trasferimento in una grande squadra europea.

Per lui, da tempo, si sono attivate Juventus, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United, ma per il momento nessuna offerta ufficiale. Intanto il Direttore sportivo laziale Igli Tare, ha confermato: “Rinnovi di Milinkovic-Savic e Immobile? Questione di giorni, massimo entro settimana prossima: gli accordi ci sono già da tempo“.