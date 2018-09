Calciomercato Fiorentina: Chiesa è stato trattenuto da Della Valle

Prima espulsione di Cristiano Ronaldo in Champions League! Siete d'accordo o l'arbitro ha preso una svista colossale? ... See MoreSee Less Champions League: Ronaldo espulso, la sorella, Vogliono Distruggerlo! - Calcioline calcioline.com La Champions League fa parlare di se, ma non solo per i risultati. Nella serata di ieri, infatti, il protagonista assoluto è stato, suo malgrado, l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo che poco prima della mezz’ora della sfida contro il Valencia si è visto sventolare davanti agli occhi ...

Giudice Sportivo: Douglas Costa squalifica per 4 giornate! Lo sputo a Di Francesco costa caro. Salterà il Napoli! Rientro contro il Genoa!!!!!

GIUDICE SPORTIVO: Douglas Costa squalificato per 4 giornate - Calcioline
calcioline.com

C'era grande attesa per le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quarta giornata di campionato. In particolare tutti gli addetti ai lavori attendevano il responso per lo sputo di Douglas Costa nei confronti di Di Francesco nel finale di partita tra Juventus e Sassuolo. Ebbene la decisione ...