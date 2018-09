Calciomercato Inter: Keita pronto a restare a lungo

In questi ultimi giorni i problemi fisici di Mauro Icardi e Lautaro Martinez hanno acceso i riflettori sull’attaccante

ex Monaco e Lazio, Keita Balde Diao. Il giocatore, che potrebbe essere impiegato contro il Parma in campionato come prima punta al posto dei due argentini, non sente minimamente la pressione certo di poter fare benissimo.

Il ragazzo ha chiarito il suo pensiero dicendo: “Io un attaccante da 15-20 gol? Penso di sì, le qualità ce le ho. E’

un piacere essere qui, questa squadra è composta da grandi ragazzi. Siamo una squadra forte, piena di nuovi giocatori che devono integrarsi e conoscersi. Ma siamo forti. Voglio che il mio nome venga ricordato dai tifosi. Questo è un punto di arrivo“.

Keita ha poi aggiunto: “Ruolo preferito? Quello da esterno è il mio ruolo naturale per caratteristiche, ma ho fatto

anche la prima e la seconda punta in carriera, quindi la posizione in campo non è un problema. Decide il mister, sono a disposizione. Mi sono trovato subito bene in questo gruppo, è un piacere essere qui anche perché sono tutti

bravissimi ragazzi“.