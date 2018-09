Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic è stato cercato dal PSG

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista di spicco della Lazio di Simone Inzaghi, a un certo punto dell’estate sembrava destinato a lasciare i biancocelesti, ma una serie di motivi hanno spinto il serbo ha rimanere ancora una stagione in quel di Formello.

Il procuratore del mediano Mateja Kezman, ha rivelato: “In estate molte squadre hanno cercato Sergej e abbiamo presentato alla Lazio un paio di offerte interessanti. In Francia gli avrebbero dato 8 milioni“. Ovvio che per capire quale club si sia presentato alla porta del giocatore con tale somma non ci voglia tanto. Il PSG ci ha provato, ma senza riuscire a piazzare il colpo.

Ora per Milinkovic-Savic si avvicina il momento del prolungamento del contratto che vedrà crescere il suo stipendio da 1,5 a 3 milioni di euro a stagione. Kezman sull’offerta ricevuta in estate ha anche aggiunto: “Alla fine abbiamo accettato senza problemi la decisione della società di non cederlo. Loro hanno rifiutato tutte le proposte e noi non abbiamo mai spinto per la cessione, perché lui a Roma sta bene. Quanto vale? Se per un portiere si pagano 70-80 milioni Sergej non può valere meno di 100 milioni“.