Lazio: Luiz Felipe fortunato con i biancocelesti

Luiz Felipe ha iniziato la sua stagione nel peggiore dei modi, con un infortunio, ma il suo desiderio è tutt’altro. Il calciatore, infatti, dopo aver alzato bandiera bianca nella prima gara contro il Napoli ha il desiderio di tornare il prima possibile.

Il calciatore brasiliano vuole recuperare e dimostrare di essere un giocatore affidabile: “Devo sempre ringraziare Dio per aver avuto l’opportunità di giocare nella Lazio. Voglio dare il massimo per questa maglia, sto vivendo un sogno, ma devo continuare a migliorare per giocare tanti anni qui a Roma“.

Luiz Felipe ha anche aggiunto: “Provo delle emozioni uniche, solo mia madre sa quanto io sia felice di essere nella formazione biancoceleste. Ho iniziato a giocare a calcio da bambino, avevo 8 anni. Giocavo con la squadra della mia città ed è da lì che è iniziato tutto. Sono rimasto lì fino a quando avevo 13 anni, poi è stata la volta dell’Ituano. All’inizio ero un terzino destro, poi il mister dell’Ituano mi ha spostato in difesa. Adesso voglio lavorare per conquistare la Nazionale. È questo il mio obiettivo, ciò che desidero. Sono felicissimo per il rinnovo del contratto e anche la mia famiglia è molto orgogliosa. Devo sempre essere riconoscente con la società per l’opportunità che mi ha dato di vestire questa maglia“.