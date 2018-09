Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic aveva una offerta importante

Nell’estate che volge al termine si è parlato tantissimo del futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista sembrava destinato a lasciare Formello, ma alla fine il calciatore serbo ha accettato di buon grado di rimanere per aiutare la squadra a conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Mateja Kezman, procuratore di Milinkovic-Savic, a mercato chiuso, ha rivelato: “In molti questa estate hanno cercato Sergej, abbiamo pure presentato alla Lazio un paio di offerte molto interessanti. Ma alla fine abbiamo accettato senza problemi la decisione della società di non cederlo“.

L’agente ha anche aggiunto: “Lotito e Tare ci hanno spiegato che vogliono puntare alla Champions e che Milinkovic è un giocatore fondamentale per raggiungere questo traguardo. E questo è pure il suo obiettivo. Avrebbe potuto guadagnare molto di più altrove, in Francia gli hanno offerto 8 milioni. È rimasto perché vuole regalare la Champions alla Lazio. E poi ha solo 23 anni, con Inzaghi migliora di giorno in giorno, un altro anno in biancoceleste gli farà bene“. Il giocatore è vicino al rinnovo del contratto, ma non ci sarà clausola rescissoria.