Voti Gazzetta Fantacalcio: 3a Giornata Serie A, Juventus sola al comando

La Juventus dopo solamente tre giornate di campionato si ritrova sola al comando. Nove punti frutto di tre successi contro Chievo, Lazio e Parma con le altre che faticano. Ora per i bianconeri arriva la pausa, così come per le avversarie più accreditate, ma dopo gli impegni della Nazionale ci sarà da lottare ancora.

Per il momento lo juventino Mario Mandzukic fa il Ronaldo, mentre “CR7” sta a guardare. Inter, Milan e Lazio tentano di tenere il passo, mentre il Napoli è andato a cadere in casa di una Sampdoria strabiliante: eccezionale il 3-0 finale frutto del colpo di tacco dell’eterno Fabio Quagliarella. Sassuolo momentaneamente al secondo posto solitario grazie alle prestazioni superlative di Boateng e Berardi.

SERIE A 2018-2019

VOTI GAZZETTA FANTACALCIO

3a GIORNATA

SAMPDORIA-NAPOLI 3-0

Marcatori: 11′ Defrel, 32′ Defrel, 75′ Quagliarella

Sampdoria: Audero (6), Bereszyinski (7), Tonelli (7), Andersen (6,5), Murru (7), Barreto (7), Ekdal (6,5), Linetty (6,5), Saponara (7), Ramirez (5,5), Quagliarella (9), Defrel (8), Sala (6).

Napoli: Ospina (5), Hysaj (5), Albiol (5), Koulibaly (4,5), Mario Rui (5), Diawara (5), Zielinski (5), Allan (6), Verdi (5), Insigne (4,5), Milik (5,5), Mertens (5,5), Ounas (5,5), Rog (5).

TORINO-SPAL 1-0

Marcatori: 52′ Nkoulou

Torino: Sirigu (7), Izzo (6,5), Moretti (6,5), N’Koulou (7), De Silvestri (6,5), Rincon (6), Meité (6), Ola Aina (5,5), Soriano (6), Baselli (6,5), Belotti (6,5), Iago Falque (6,5), Zaza (6).

Spal: Gomis (7), Felipe (6), Djourou (6), Vicari (6), Cionek (6), Paloschi (5,5), Lazzari (6,5), Kurtic (5,5), Schiattarella (6), Valdifiori (6), Missiroli (6), Fares (6), Petagna (6), Antenucci (6).

FIORENTINA-UDINESE 1-0

Marcatori: 73′ Benassi

Fiorentina: Lafont (6), Dragowski (5,5), Milenkovic (6), Pezzella (6), Vitor Hugo (7), Biraghi (6), Fernandes (6,5), Benassi (7,5), Gerson (5,5), Chiesa (7), Simeone (5,5), Eysseric (6,5), Pjaca (6).

Udinese: Scuffet (6), Larsen (6), Ekong (6), Nuytinck (5,5), Samir (6), Behrami (6), Fofana (6), Pussetto (5), Teodorczyk (5,5), De Paul (6), Machis (6), Lasagna (5).

LAZIO-FROSINONE 1-0

Marcatori: 49′ Luis Alberto

Lazio: Strakosha (6), Wallace (5,5), Acerbi (7), Radu (6,5), Marusic (6), Parolo (5,5), Leiva (6,5), Milinkovic (6,5), Lulic (7), Luis Alberto (6,5), Immobile (5,5).

Frosinone: Sportiello (6), Brighenti (5,5), Salamon (6), Capuano (5), Zampano (5), Chibsah (6,5), Ghiglione (5,5), Maiello (5,5), Cassata (6,5), Molinaro (6), Ciano (5,5), Perica (5,5), Ardaiz (5,5).

ATALANTA-CAGLIARI 0-1

Marcatori: 45′ Barella

Atalanta: Berisha (5,5), Mancini (5,5), Djimsiti (5), Gomez (5,5), Masiello (6), Hateboer (4,5), De Roon (6), Freuler (5,5), Adnan (5,5), Gosens (6), Pasalic (4,5), Barrow (5,5), Rigoni (5), Zapata (6).

Cagliari: Cragno (6,5), Srna (7), Romagna (6,5), Klavan (7), Padoin (7), Barella (7), Castro (6), Faragò (6), Bradaric (6,5), Ionita (6,5), Dessena (6), Pavoletti (6), Sau (5,5), Farias (6).

SASSUOLO-GENOA 5-3

Marcatori: 27′ Piatek (G), 34′ Boateng (S), 38′ Lirola (S), 41′ Babacar (S), 45′ + 2′ aut. Spolli (S), 62′ Ferrari (S),

70′ Pandev (G), 83′ Piatek (G)

Sassuolo: Consigli (6), Lemos (5,5), Magnani (5,5), Ferrari (6), Lirola (7), Locatelli (6), Duncan (6,5), Rogerio (6,5), Boateng (8), Berardi (7), Bourabia (6), Babacar (7,5).

Genoa: Marchetti (5), Biraschi (4,5), Spolli (4,5), Bessa (6), Zukanovic (5), Lazovic (5), Favilli (6,5), Hiljemark (5,5), Criscito (5), Pandev (7), Piatek (7), Kouamé (5), Dalmonte (6).

CHIEVO VERONA-EMPOLI 0-0

Marcatori: –

Chievo: Sorrentino (7), Tomovic (5,5), Rossettini (7), Bani (6,5), Barba (6), Rigoni (6), Depaoli (6), Radovanovic (5,5), Obi (5,5), Birsa (5,5), Djordjevic (5), Stepinski (5), Giaccherini (5,5).

Empoli: Terracciano (6), Di Lorenzo (6), Silvestre (6), Maietta (6), Pasqual (6,5), Acquah (6,5), Capezzi (6,5), Krunic (6,5), Zajc (6,5), La Gumina (5), Caputo (6).

BOLOGNA-INTER 0-3

Marcatori: 67′ Nainggolan, 82′ Candreva, 85′ Perisic

Bologna: Skorupski (5), De Maio (5), Danilo (5,5), Helander (5), Mattiello (5,5), Poli (6), Pulgar (5,5), Dzemaili (5), Dijks (5,5), Falcinelli (5), Santander (6), Orsolini (5,5), Okwonkwo (5).

Inter: Handanovic (7), D’Ambrosio (6), De Vrij (6,5), Skriniar (6,5), Asamoah (6), Brozovic (6), Gagliardini (6), Nainggolan (7), Politano (6,5), Perisic (6,5), Keita (5,5), Vecino (6), Candreva (6,5).

PARMA-JUVENTUS 1-2

Marcatori: 2′ Mandzukic (J), 33′ Gervinho (P), 58′ Matuidi (J)

Parma: Sepe (6), Alves (6), Gagliolo (6), Gobbi (6), Iacoponi (5,5), Rigoni (5,5), Stulac (6,5), Barillà (6), Gervinho (7), Inglese (6,5), Di Gaudio (6), Deiola (5,5), Da Cruz (5,5).

Juventus: Szczesny (5,5), Cuadrado (6), Bonucci (6), Chiellini (6), Alex Sandro (6,5), Khedira (5,5), Pjanic (5), Matuidi (7), Bernardeschi (5,5), Ronaldo (5,5), Mandzukic (7,5), Douglas Costa (6,5), Emre Can (6).

MILAN-ROMA 2-1

Marcatori: 40′ Kessie (M), 59′ Fazio (R), 95′ Cutrone (M)

Milan: Donnarumma (6), Calabria (6), Musacchio (6,5), Rodriguez (6,5), Romagnoli (6,5), Biglia (6,5), Bonaventura (6,5), Calhanoglu (7), Castillejo (sv), Kessié (6,5), Laxalt (sv), Cutrone (7), Higuain (7), Suso (6).

Roma: Olsen (6,5), Fazio (5,5), Karsdorp (5,5), Kolarov (6), Manolas (6), Marcano (5), Cristante (5,5), De Rossi (5,5), N’Zonzi (5,5), Pastore (5), Dzeko (6), El Shaarawy (6), Schick (5,5).