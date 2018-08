Lazio: Lulic ora chiede tre punti contro il Frosinone

La Lazio non poteva avere un inizio di campionato peggiore. Nelle prime due giornate, infatti, il calendario ha messo sulla strada degli uomini di Simone Inzaghi le prime due dello scorso torneo. Contro il Napoli la squadra aveva iniziato bene, poi la caduta e la sconfitta.

Discorso diverso invece in casa della Juventus dove si è notata, con grande decisione, la superiorità dei bianconeri. Peccato, ma per i biancocelesti ora è arrivato il momento di rialzare la testa e l’occasione è ghiotta visto che all’Olimpico arriva la neo promossa Frosinone.

Proprio l’esperto Senad Lulic, uno dei senatori di casa Lazio, ha spiegato: “Non ci piacciono le due sconfitte, dobbiamo migliorare ancora. Non dico che adesso parte il campionato, non sarebbe giusto dire che contro il Napoli e la Juve partivamo già sconfitti. La scorsa settimana eravamo andati in vantaggio, qui ci sono stati piccoli errori che hanno fatto la differenza tra noi e una grande come la Juve. Poi quando vai sotto contro la Juventus non è facile rimontare. Ora però dobbiamo pensare a battere il Frosinone”.