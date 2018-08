Empoli: Krunic può essere la sorpresa dei toscani

Il centrocampista azzurro, Rade Krunic, ha cominciato la sua stagione all’Empoli come meglio non avrebbe potuto. Il giocatore, che mister Andreazzoli vede come un perno della mediana toscana, ha dato segnali incoraggianti oltre ovviamente al gol messo a segno contro il Cagliari di Maran.

Proprio il calciatore serbo classe 1993, all’Empoli dal 2015, ha raccontato il debutto in Serie A: “È bello rimanere con questa squadra e questo gruppo. Abbiamo fatto vedere a tutti che sappiamo giocare a calcio e io sono contento di essere ancora qui. Non volevo andare in un’altra squadra, tranne se fosse arrivata una grandissima offerta“.

Krunic ha anche aggiunto: “Sono felice di essere rimasto e voglio fare grandi cose con l’Empoli. Spero di riuscire a segnare con continuità quest’anno e che l’Empoli continui a vincere, magari anche con gli assist di Zajc. Contro il Cittadella è andata male, ma sappiamo di avere la panchina lunga e una squadra forte. Penso che la salvezza arrivi in modo facile quest’anno. La fase difensiva è stata ottima, il Cagliari non è riuscito a fare molto se non su qualche cross in cui abbiamo fatto fatica“.