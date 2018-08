Calciomercato Empoli: alcuni giocatori piacciono alle big

L’esordio scoppiettante in Serie A della neo promossa Empoli ha scatenato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. La dirigenza toscana, visto il modo brillante nel quale i ragazzi di Andreazzoli si sono sbarazzati del Cagliari, non può che avere pensieri positivi per quello che sarà il futuro della squadra.

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha detto la sua dopo la vittoria alla prima di campionato: “Siamo ancora ad agosto, ma è stata una bella vittoria. Abbiamo elementi importanti che possono giocare in grandi club come Roma e Napoli, questa è una convinzione che ho maturato vedendo un po’ di allenamenti e partite“.

Il numero uno della società ha anche aggiunto: “Luperto? È un giocatore importante, Ancelotti se n’è innamorato, questa può essere la sua fortuna. A Empoli avrebbe fatto 20 partite, forse si sarebbe completato, ma mi consolo con Rasmussen. Sarri? Un maestro di calcio che mi ha regalato tante gioie, l’ho sentito un mese fa, era un po’ preoccupato per la trattativa con il Chelsea, ora ho grande soddisfazione a leggere quello che già dicono in Inghilterra di lui. Zajc? È un giocatore intelligente, ha grande capacità di calcio, ieri ha fatto 3 assist e si è mangiato un gol davanti alla porta, Zielinski è più muscolare, lui è un maratoneta con grande tecnica. Krunic? Non era tanto convinto di andar via, aveva offerte dall’estero, poi si è presentato il Torino con un’offerta inadeguata negli ultimi giorni“.