Calciomercato Lazio: Milikovic-Savic non è un caso

Sergej Milinkovi-Savic un caso? Secondo Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, non esiste nulla del genere. Il centrocampista, che non sta dando tutto se stesso sul campo, ha spinto qualcuno a pensare che il suo futuro sarebbe potuto essere altrove, ma che la società non ha ceduto alle avances per il serbo.

Diaconale, a nome della dirigenza biancoceleste romana, ha risposto: “Malumore di Luis Alberto e Milinkovic-Savic per le mancate cessioni? L’unico è quello per la sconfitta con il Napoli, non esistono casi legati al mercato. I ragazzi hanno voglia di rifarsi, soprattutto per come è arrivata la vittoria del Napoli“.

“Pregiudizio iniziale di una parte della stampa che da sempre ha un atteggiamento ipercritico nei confronti della Lazio, molto spesso ingiustificato. Supereremo anche questo perché prima o poi dovranno riconoscere a questa squadra il valore che ha“, ha detto lo stesso portavoce laziale. Attenzione però perchè per Milinkovic-Savic si erano fatti sotto i migliori club europei, ma alla fine il giocatore è rimasto al suo posto.