Calciomercato Napoli: Ochoa aveva dato piena disponibilità

Il Napoli è ripartito in campionato da dove aveva finito. Il nuovo corso targato Carlo Ancelotti è iniziato con il successo in campionato in casa della Lazio. La squadra appare pronta, anche se qualcuno ha avuto qualcosa da ridire soprattutto nei confronti della dirigenza che non ha messo a segno un particolare colpo di mercato in entrata.

Stiamo parlando del portiere Ochoa, che a un certo punto del calciomercato sembrava vicinissimo ai partenopei. Fabrizio Ferrari, noto operatore di mercato ha chiarito che l’estremo difensore aveva dato totale disponibilità al trasferimento a Castel Volturno, ma che il club campano ha poi deciso di virare su Ospina dell’Arsenal.

L’agente ha precisato: “Ochoa aveva dato massima disponibilità per fare il primo, il secondo o il terzo. Ci sono stati problemi con lo Standard, che non era soddisfatto della formula che voleva il Napoli. Il 5-6 settembre però prenderà il passaporto europeo, va in scadenza, quindi vediamo cosa succede. L’agente è Jorge Berlanga, mio caro amico, io ero l’intermediario“.