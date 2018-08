Inter: Keita felice del trasferimento

Keita Balde, attaccante esterno che l’Inter è riuscito a portare alla corte del tecnico Luciano Spalletti, ha già dato la sua piena disponibilità a giocare in qualsiasi ruolo. Il calciatore ex Lazio, ma arrivato dai francesi del Monaco, attende ora il suo momento per dimostrare di essere uno da Inter.

Roberto Calenda, agente di Keita, ha detto: “L’idea era nata già tempo fa, anche se non era di facile attuazione. Piano piano siamo arrivati a buon fine. Ha dimostrato di avere grandi potenzialità, di poter ricoprire più ruoli da attaccante moderno. È un’arma in più nelle mani dell’Inter“.

Il procuratore ha poi proseguito: “Arriva per essere a disposizione, sa di essere in una squadra importante, di tradizione e con grandi giocatori. La squadra è già dotata di campioni e potrà dire la sua. Fu molto contento della scelta fatta l’anno scorso. Venivamo da un periodo di tensione, poi per fortuna risolto. La Lazio ha fatto una plusvalenza non indifferente. In quel momento voleva il Monaco, poi le cose cambiano. Si sono aperte delle porte e questa per lui è stata una scelta giusta da prendere“.