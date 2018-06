Calciomercato Inter: Perisic nuovamente vicino al Manchester United

Il Manchester United targato Josè Mourinho non molla e a distanza di un anno esatto torna sull’obiettivo nerazzurro Ivan Perisic, giocatore che la scorsa estate era stato molto vicino dal lasciare il ritiro di Appiano Gentile per trasferirsi ai “Red Devils”, un accordo sfumato sul più bello.

Allora Perisic sembrava convinto di voler lasciare l’Inter, ma oggi, con la Champions League conquistata, le cose potrebbero essere differenti. L’unico dato di fatto è che il club di corso Vittorio Emanuele ha problemi economici e la cessione di un suo top player potrebbe riequilibrare la situazione.

Un anno fa il Manchester United per Perisic era pronto ad offrire 50 milioni di euro, oggi chissà. Attenzione però al pensiero del diretto interessato visto che proprio il giocatore croato ha detto: “Futuro? Non mi va di parlare di altre cose, mi sto giocando un campionato del mondo. Sei eccitato al pensiero di preparare anche la Champions dopo il Mondiale? Vediamo quando tornerò in Italia“.