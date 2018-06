Mondiali Russia 2018: Brasile favorito per il successo finale (Video Esclusivo Allenamenti)

Il Brasile di Neymar è considerata la squadra favorita per il successo finale ai mondiali di Calcio di Russia 2018. Secondo alcuni sondaggi il team sudamericano avrebbe avuto la maggioranza dei voti anche se il punto interrogativo sui verde oro rimane perchè c’è chi teme che la squadra sia Neymar dipendente.

La seleçao di Tite è cresciuta notevolmente nell’ultimo anno e là davanti insieme all’attaccante del Paris Saint-Germain vanta anche altri nomi pesanti come Coutinho e Gabriel Jesus. La Germania, dopo uscite non troppo spettacolari, rimane comunque tra le favorite se non altro per essere la squadra campione in carica.

Tra le sorprese potrebbe esserci la ‘giovane’ Francia di Didier Deschamps, ma anche la Spagna, sempre pericolosa. Al quinto posto delle ‘quote mondiali’ invece trova posto l’Argentina di Lionel Messi e del “Kun” Aguero attaccanti di spicco dell’Albiceleste. La “Pulce” vorrebbe sfatare il tabù e alzare la Coppa del Mondo.