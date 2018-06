Southampton: Gabbiadini non lascerà i Saints

Uno dei giocatori più citati da “radio mercato” è senza ombra di dubbio l’attaccante italiano Manolo Gabbiadini. Il giocatore, in tempi non sospetti, è stato accostato a Parma e Bologna , ma anche ad altre società italiane con il desiderio di affidare il proprio attacco a un elemento di qualità e quantità.

Silvio Pagliari, procuratore del calciatore che milita in Premier League con la maglia del Southampton, ha detto: “Il futuro di Gabbiadini? Continueremo l’esperienza in Premier. E’ giovane e non credo che ci siano le possibilità per un suo ritorno. Nel mercato poi tutto può accadere anche se il rapporto è forte con il Southampton“.

L’agente ha anche fatto alcune considerazioni su altri calciatori: “I colpi migliori finora? Mi è piaciuta l’Inter con gli acquisti a parametro zero di Asamoah e De Vrij. La Juventus invece a breve dovrebbe annunciare a breve Emre Can. Serve un altro centrocampista ai bianconeri? Si parla di Milinkovic-Savic che è un top player mondiale, fra i primi 4/5 al mondo. Emre Can però è un giocatore straordinario, un mediano che manca ai campioni d’Italia. Credo che alla Juve serve al massimo un grande difensore centrale: una merce questa molto più rara rispetto agli anni scorsi“.