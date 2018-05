Calciomercato Napoli: Hysaj resta, Ancelotti lo ha convinto

Il terzino del Napoli Elseid Hysaj sembrava destinato a lasciare il club partenopeo, soprattutto dopo l’addio del suo mentore Maurizio Sarri. La fortuna del calciatore ex Empoli, però, è stata quella di vedere arrivare sulla panchina partenopea il tecnico che lo voleva un anno fa al Bayern Monaco.

Stiamo proprio parlando del tecnico Carlo Ancelotti che è arrivato a sorpresa in terra campana su espresso desiderio del presidente Aurelio De Laurentiis. Mariu Giuffredi, agente del difensore del Napoli Hysaj, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, un futuro che in questo momento appare molto vicino a Castel Volturno.

“Tanti pensavano che Sarri fosse rimasto e comunque nessuno si aspettava l’arrivo di un allenatore tra i più forti al mondo come Ancelotti. Avevo già detto in passato che Hysaj sarebbe rimasto con o senza Sarri. Stavamo già parlando nei mesi scorsi del rinnovo di contratto, poi ci siamo fermati per la lotta scudetto. La nostra volontà è quella di restare, poi nel calciomercato tutto può succedere“, ha detto il procuratore del laterale difensivo.