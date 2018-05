Inter: Spalletti blocca la partenza di Icardi

L’ Inter della prossima stagione ha già cominciato a prendere forma. De Vrij, Asamoah ed ora Lautaro Martinez, quest’ultimo considerato come il nuovo fenomeno del calcio argentino. Un acquisto, piazzato dal Direttore sportivo Piero Ausilio che dovrebbe dare grandissime soddisfazioni a tutto il mondo nerazzurro.

E a parlare bene del giocatore non poteva che esserci il tecnico della “Beneamata” Luciano Spalletti che ha sottolineato: “Per la Champions servono i campioni. L’Inter ha dei professionisti importanti per quanto riguarda il mercato e mi pare che già si siano mossi bene: assieme apporteremo le modifiche e i miglioramenti che servono per giocare la competizione più importante al mondo“.

L’allenatore di Certaldo ha anche aggiunto: “Lautaro Martinez è un calciatore forte: ha tecnica, finalizza, gioca con la squadra e può giocare da seconda punta con Icardi. Mauro è andato a prenderlo all’aeroporto e questo dice molto sull’impegno del nostro capitano“. Parole che fanno pensare che Maurito abbia una gran voglia di rimanere per giocarsi la Champions League con la maglia dell’Inter.