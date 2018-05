Calciomercato Inter: Icardi rimarrà anche senza Champions League

In un sabato sera a “San Siro” contro il Sassuolo l’Inter ha visto evaporare definitivamente il sogno di conquistare l’ultimo posto utile per la prossima Champions League, poi il miracolo di Crotone che ha di fatto tenuto aperti i giochi in vista dell’ultima di campionato contro la Lazio. Il mancato conseguimento dell’obiettivo numero uno del club, a dire di alcuni, potrebbe costringere il club a cedere il suo giocatore più rappresentativo, Mauro Icardi.

Ma secondo altre fonti le lacrime dell’attaccante argentino, dopo i ko contro Juventus e appunto neroverdi emiliani, sarebbero solo quelle di un tifoso che avrebbe voluto rivedere la “Beneamata” nella manifestazione continentale più importante. Ecco perchè Maurito in estate non dovrebbe lasciare Appiano Gentile, a prescindere dal prossimo risultato dell’Olimpico.

Per l’Inter la mancata qualificazione in Champions League porterebbe a delle scelte di mercato drastiche e probabilmente Cancelo e Rafinha non verrebbero riscattati. Oltre a questo potrebbe partire uno tra Perisic e Brozovic, senza dimenticare che il mercato vorrebbe in partenza da Milano anche il difensore centrale Milan Skriniar anche se quest’ultimo ha già chiarito: “Mercato? Sono contento qua, il mio obiettivo è giocare la Champions con la maglia dell’Inter“.