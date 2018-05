Manchester City: Yaya Tourè dice addio ai Citizens

Yaya Tourè, storico pilastro del centrocampo del Manchester City, è arrivato alla fine del suo matrimonio con la società britannica. L’annuncio è arrivato per voce del tecnico spagnolo dei “Citizens” Pep Guardiola, che ha ringraziato complimentandosi con il mediano per una carriera straordinaria con la maglia degli “Sky Blues”.

Il tecnico del City Guardiola ha parlato dell’ultima gara di Yaya Tourè con la maglia del club di Manchester: “Yaya Tourè ha aiutato il club a crescere. E’ stato ed è ancora uno dei più importanti giocatori della nostra storia. Non giudicheremo Yaya per questa stagione, anche perché potrei essermi sbagliato in certe decisioni“.

L’allenatore, parlando del centrocampista che con il City ha disputato 229 partite segnando 62 gol, ha poi aggiunto: “Lo scorso anno gli abbiamo rinnovato il contratto perché credevo che ci potesse dare una mano a vincere. Gli auguro il meglio e mi auguro che possa restare nel mondo del calcio. Un consiglio per lui? Non sono la persona adatta per dirgli cosa è meglio fare. Se avrà ancora voglia di giocare però deve continuare, se invece ci saranno dei dubbi nella sua testa allora potrà prendere in considerazione l’idea di smettere“.