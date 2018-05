Calciomercato Fiorentina: Simeone in viola un altro anno

Una tripletta al Napoli che di fatto ha consegnato lo scudetto alla Juventus . Forse Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina , non pensava di fare un tale favore ai bianconeri, grandi rivali della formazione toscana, ma sicuramente è uscito felice dal terreno di gioco del “Franchi”.

Una gioia che si ripercuote sul mercato perchè l’attaccante argentino con questi tre gol ha attirato su di se le attenzioni dei grandi club europei. In particolare per il calciatore sudamericano si sarebbero attivati gli inglesi dell’Arsenal e del Manchester City, oltre alle spagnole Barcellona e Atletico Madrid.

I “Colchoneros”, in particolare, fanno scalpore visto che in panchina c’è Diego Simeone, papà del “Cholito”. L’attaccante della Fiorentina però non dovrebbe muoversi da Firenze almeno per i prossimi dodici mesi. Lo stesso calciatore viola ha detto: “Sono ancora giovane, devo migliorare ancora tantissimo. Sono molto felice di essere alla Fiorentina, credo molto nel lavoro e in questa squadra“.