Fiorentina: Salica chiede alla squadra punti per l'Europa League

La Fiorentina di Stefano Pioli è a un passo dall’impegnativa sfida di campionato contro il Napoli , match che metterà in palio punti validi per la qualificazione alla prossima Europa League, traguardo che per l’intera formazione toscana sarebbe un risultato eccezionale, anche e soprattutto dopo aver vissuto la tragedia della morte del capitano Davide Astori.

Il vicepresidente della Fiorentina, Gino Salica, ha parlato della sfida contro i partenopei dicendo: “Obiettivi? Noi ci proveremo per l’Europa League fino alla fine, poi vedremo cosa succederà. Possibile invasione dei tifosi del Napoli? Abbiamo un po’ di timore, hanno grande entusiasmo perché lottano per lo scudetto, e per questo abbiamo deciso insieme agli addetti alla sicurezza di vendere biglietti solo ai residenti in Toscana“.

Lo stesso Salica ha anche aggiunto: “È un’autolimitazione che abbiamo messo in pratica per far sì che tutto possa andare per il meglio. Saranno penalizzati anche i tifosi viola residenti nelle altre regione e questo ci dispiace: speriamo solo che domenica sia una bella giornata di sport. Scansarsi? Sono giochi che si sviluppano sui social, ma che non ci riguardano“.