Calciomercato Napoli: De Laurentiis rivela, Già proposto rinnovo a Sarri

Il Napoli vuole sette successi in sette partite per arrivare a quello scudetto che ormai manca da troppo tempo. Tutto dipenderà ovviamente dai campani, dai giocatori e dal tecnico Maurizio Sarri che è consapevole dell’impresa che attende i suoi. Nel frattempo, direttamente per voce del presidente dei partenopei arriva la clamorosa rivelazione.

Aurelio De Laurentiis, infatti, ha ammesso che la società ha già messo sul tavolo la proposta di rinnovo contrattuale per Sarri, ma che il mister non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro: “Sarri ha un contratto fino al 2020, il rinnovo gli è stato già proposto. Noi ci siamo incontrati a gennaio in Toscana. Sarri sa perfettamente come io la penso e ha tutta la mia stima. Quindi quando vorrà firmare, anche con eventuali modifiche da lui richieste per le quali siamo sempre democraticamente e razionalmente disponibile al negoziato e alla discussione, noi siamo qua“.

Il numero uno del Napoli ha poi aggiunto: “Ma mi sembra stolto chi vorrebbe trovare delle soluzioni che possono modificare la psicologica di uno che è concentrato nel preparare una partita contro il Milan e poi una con l’Udinese. Io credo che il problema sia importantissimo ma di secondaria importanza rispetto alle partite. Io comunque sono qui disponibile 24 ore al giorno. Se c’è un piano B? Ci sono solo piani ‘A’, non ‘B’. Ogni allenatore ha bisogno di tempo per migliorare ognuno, anche straniero, ha delle problematiche che si porta dalle precedenti esperienze professionali“.