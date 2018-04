Fiorentina: Pioli soddisfatto, continua a striscia vincente

Forse nessuno si sarebbe aspettato che la Fiorentina uscisse con tre punti anche dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma di Eusebio Di Francesco, ma alla fine Stefano Pioli ha fatto capire a tutti che il vento in quel del gruppo “Gigliato” è cambiato. Ora la formazione toscana punta in alto, addirittura al sesto posto.

E l’allenatore della Fiorentina, soddisfatto per il successo per 2-0 ottenuto nella Capitale, ha detto: “E’ una vittoria molto importante soprattutto per la forza della Roma. Abbiamo avuto un ottimo approccio, abbiamo sofferto e siamo stati anche un po’ fortunati ma per impegno e dedizione penso che sia un risultato meritato, anche visto il momento che stiamo vivendo“.

Pioli ha poi aggiunto: “La dedica finale per Astori? Davide è sempre con noi, è nel nostro cuore e nella nostra testa. Tutto quello che facciamo lo dedichiamo a lui. Vogliamo impegnarci al massimo fino alla fine come lui ci ha insegnato: ho dei giocatori con dei valori importanti. Cosa è cambiato nella testa di Saponara dopo al tragica scomparsa di Astori? Riccardo potevo inserirlo già un mese fa in quella trasferta di Udine perché fisicamente stava già bene. Ora anche di testa sta benissimo, è un ragazzo molto sensibile e sono contento che si stia togliendo delle soddisfazioni: ha le qualità per fare ancora meglio“.