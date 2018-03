Beniada Jakic: la bella albanese che tifa Juventus

La Juventus ha soddisfazioni, soprattutto in campionato, ormai da molti anni, e sicuramente con i bianconeri ci sono tanti tifosi che esultano ad ogni successo. Tra questi va annoverata anche la bella Beniada Jakic, nata in Albania, ma cresciuta in Italia dove ha coltivato la sua passione proprio per la squadra torinese.

L’attrice e modella ha posato con la maglia bianconera ed è stata anche sulle pagine del noto settimanale “GQ”. La venticinquenne, italiana d’adozione, ha ammesso di essere “cresciuta in una famiglia di artisti, da cui ho ereditato la passione per l’Arte a tutto tondo; passione che mi ha spinto a laurearmi in Progettazione artistica per l’impresa all’Accademia di Rimini“.

La bella Beniada si è poi spostata a Ravenna, dove ha vissuto fino a due anni fa, e dove ha conquistato la fascia di Miss Ravenna 2014, spalancandole le porte di Miss Italia e portandola a farsi conoscere nel mondo della moda, tanto da decidere di trasferirsi a Milano. L’albanese ha poi spiegato che quella del calcio è stata “una passione ereditata dal mio ex fidanzato calciatore, di cui preferisco non fare il nome“.