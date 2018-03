Calciomercato Roma: Alisson al Real Madrid per 70 milioni

Nelle ultime ore si è decisamente scatenato il mercato attorno al portiere della Roma Alisson Becker. Il campione brasiliano, che ha dimostrato di essere in grado di fermare chiunque, ha attirato su di se le attenzioni di una delle società più importanti a livello mondiale come il Real Madrid.

Il club del presidente Florentino Perez, secondo le indiscrezioni, avrebbe intenzione di mettere sul piatto dell’offerta una cifra importante, ben 70 milioni di euro, ma a Roma tutti sono convinti che il portiere sudamericano vorrà rimanere a Trigoria per proseguire nel proprio percorso di crescita.

Ze Maria Neis, agente del portiere della Roma, ha parlato del futuro del numero uno brasiliano: “Alisson è sicuramente uno dei migliori portieri al mondo. Ama la Roma al 100%. Firmerà un nuovo contratto? Ora è concentrato soltanto sulla Serie A e sulla Champions League. Abbiamo un bel rapporto con la Roma, non abbiamo parlato di lui con il Liverpool. Ora Alisson pensa soltanto al presente. Non so quanto costerà il suo cartellino, dipende dalla Roma e dal mercato“.