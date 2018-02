Calciomercato Inter: Candreva piace ancora al Chelsea

La situazione dell’ Inter in campionato non è certo delle più rosee. La formazione nerazzurra nelle ultime dieci partite ha portato a casa appena nove punti, una miseria per chi vuole puntare alla qualificazione alla prossima Champions League tenendo conto che in corsa ci sono anche le agguerrite Roma e Lazio

Intanto dopo il brutto ko in casa del Genoa per l’Inter cominciano ad arrivare notizie di mercato. Tra i giocatori che a fine stagione potrebbero dire addio al ritiro di Appiano Gentile ci sarebbe anche Antonio Candreva che da tempo piace alla società inglese del Chelsea.

Non è un mistero infatti che nel gennaio del 2017 l’esterno dell’Inter fu molto vicino a trasferirsi a Stamford Bridge,

affare che non si concretizzò per pochissimo. Nella prossima estate, però, tutto potrebbe prendere una piega diversa e a confermarlo ci ha pensato Federico Pastorello, procuratore di Candreva: “Fu molto vicino ad andarci l’inverno scorso. Però era stato appena acquistato dall’Inter, non c’erano i presupposti. Ora il mercato è chiuso, aspettiamo la fine della stagione“.