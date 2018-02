Milan: Bonucci non vuole sentire parlare di Champions League

Il Milan dalla nuova mentalità è un Milan che sta viaggiando a ritmi da Champions League. Peccato però che l’iniziale distacco dal trio formato da Roma, Inter Lazio sia difficilmente recuperabile. I rossoneri alle squadre avversarie hanno già mangiato molti punti, ma il momento nero, almeno delle due squadre romane, sembra essere alle spalle.

Leonardo Bonucci, che ha ritrovato il sorriso dopo un inizio di stagione deficitario, ha spiegato: “I meriti di Gattuso? C’è poco da dire. Da quando è arrivato il mister la squadra ha cambiato faccia, si è creato un gruppo, stiamo meglio fisicamente e abbiamo acquistato sicurezza, mentalità e autostima. E questo è merito di Gattuso e del suo staff. Ora dobbiamo continuare a seguire quello che ci trasmette a livello di carattere e di gioco sempre con i piedi per terra“.

L’ex bianconero, abituato a disputare la massima competizione continentale, ha poi aggiunto: “I tifosi sognano obiettivi impensabili fino a qualche giornata fa? Gli obiettivi sono chiari fin dall’inizio. Gattuso ci ha trasmesso voglia di scarificarsi per il compagno e per la maglia. Sognare non costa nulla ma bisogna sempre tenere i piedi per terra. Roma e Inter decisive? In questi due mesi con il mister abbiamo acquisito una mentalità che è quella di pensare a una gara alla volta e di scendere in campo per vincere. Andremo a Roma con rispetto ma senza nessun timore“.