Lazio: Inzaghi non andrà da nessuna parte

L’inaspettato stop in campionato della Lazio , avvenuto tra le mura amiche dell’Olimpico, ha frenato gli entusiasmi di tutto l’ambiente biancoceleste. Il Genoa ha rotto le uova nel paniere della squadra romana che comunque mantiene il terzo posto in classifica generale.

Simone Inzaghi, tecnico laziale, sta facendo un grande lavoro, lavoro che hanno notato molte società di prestigio sia in Italia che all’estero. Solo qualche settimana fa si parlava di un possibile trasferimento dell’allenatore alla Juventus, in caso di addio del livornese Massimiliano Allegri, ma la società romana ha deciso di intervenire per spegnere ogni entusiasmo bianconero.

Igli Tare, Direttore sportivo della Lazio, ha spiegato: “Non capisco queste domande su di lui, arrivano da ogni intervista. Simone è un laziale innanzitutto, ma la cosa importante è che ha ancora un contratto fino al 2020. Né noi né lui abbiamo mai avuto il pensiero di dividere le nostre strade. Questo progetto non è ancora finito“.