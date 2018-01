Serie A, 22a Giornata: Probabili formazioni, Rafinha c'è, dubbio Schick

Le squadre sono ai blocchi di partenza per dare il via alla ventiduesima giornata di campionato di Serie A. Gli anticipi vedranno impegnate Sassuolo ed Atalanta al “Mapei Stadium” con i neroverdi in formazione tipo, mentre gli “Orobici”, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Napoli, potrebbero ritrovare dal primo minuto Petagna.

In serata toccherà poi a Chievo e Juventus con i bianconeri che almeno per una notte cercheranno di superare in classifica il Napoli: attenzione però ai clivensi che arrivano dal pesante 5-1 subito dalla Lazio. La domenica, all’ora di pranzo, sarà poi la volta di Spal-Inter con i nerazzurri che cercheranno di ritrovare la vittoria smarrita.

Alle 15 sarà poi la volta di Crotone-Cagliari, con i sardi che, tra infortunati e squalificati, dovrà fare a meno di ben sei giocatori. Allo stesso orario anche Fiorentin-Verona, Genoa-Udinese, Torino-Benevento e soprattutto Napoli-Bologna. Al “San Paolo” arriverà l’acquisto mancato Simone Verdi. Alle 18 toccherà poi a Milan-Lazio, sfida interessante tra la terza forza del torneo e i rossoneri in ripresa. Infine in serata ci sarà la replica, ma a campi invertici, del recupero di campionato di mercoledì, tra Roma e Sampdoria.

SERIE A – 22a Giornata

Probabili Formazioni

SASSUOLO-ATALANTA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Letschert

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, De Roon, Gosens; Ilicic; Petagna, Gomez.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

CHIEVO-JUVENTUS

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Dainelli, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Stepinski.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castro, Gaudino, Inglese

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cuadrado, Dybala, Howedes, Matuidi

SPAL-INTER

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Floccari, Antenucci.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Borriello, Konate, Salamon

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vanheusden

CROTONE-CAGLIARI

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Barberis; Ricci, Trotta, Stoian.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Tumminello

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Dessena, Cigarini, Ionita, Padoin; Farias; Giannetti.

Squalificati: Joao Pedro, Barella, Pavoletti

Indisponibili: Miangue, Sau, Van der Wiel

FIORENTINA-VERONA

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Chiesa.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Thereau

VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Fares; Romulo, Buchel, Valoti; Verde, Kean, Matos.

Squalificati: B. Zuculini

Indisponibili: Bianchetti, Cerci, Zaccagni

GENOA-UDINESE

GENOA (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Taarabt, Pandev.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Migliore, Rossi

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Fofana, Jankto, Pezzella; De Paul, Maxi Lopez.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adnan, Widmer, Lasagna

NAPOLI-BOLOGNA

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ghoulam, Milik, Albiol

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Palacio.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Maietta, Gonzalez, Torosidis

TORINO-BENEVENTO

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Burdisso, N’Koulou, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Niang, Ljajic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Edera, Lyanco

BENEVENTO (4-3-3): Belec; Venuti, Billong, Costa, Letizia; Cataldi, Viola, Memushaj; Guilherme, Coda, D’Alessandro.

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Antei, Parigini

MILAN-LAZIO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

Squalificati: Rodriguez

Indisponibili: Conti, Mauri, Storari

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Felipe Anderson.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caicedo, Di Gennaro, Immobile

ROMA-SAMPDORIA

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Gerson; Schick, Dzeko, Nainggolan.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gonalons, Karsdorp, Perotti, De Rossi, El Shaarawy

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari G., Strinic; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Caprari, Zapata.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Praet